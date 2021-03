Schutzimpfungen mit Astra Zeneca finden in Vorarlberg statt

Alle Chargen für die heutigen Impfungen wurden geprüft und werden wie geplant durchgeführt.

In Vorarlberg wurden im Vorfeld der heutigen Impfaktion im Messequartier in Dornbirn die gelieferten Chargen des Impfstoffs von AstraZeneca geprüft, informiert Landesrätin Martina Rüscher. Nach den Vorfällen bei Impfaktionen in Niederösterreich wurde diese Prüfung als Vorsichtsmaßnahme durchgeführt. Bei der Lieferung für die für Sonntag, vorbereiteten Impfungen war keine Viole aus dieser bestimmten, in Niederösterreich verwendeten Charge dabei. Man habe deswegen entschieden, die Impfungen durchzuführen, so Rüscher.