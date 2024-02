Schützenverein aus NRW stellt neuen Bierrekord am Ballermann auf

Eine Gruppe von 40 Mitgliedern des Schützenvereins Lerche-Rottum-Derne aus Hamm hat am berühmten Ballermann auf Mallorca einn neuen Bierrekord aufgestellt.

Rund 40 Mitglieder des Schützenvereins Lerche-Rottum-Derne aus Hamm, Nordrhein-Westfalen, reisten zur Playa de Palma, um am "Deutschen Eck" einen inoffiziellen Bierrekord zu brechen. Ihre Mission begann um 11 Uhr vormittags und endete acht Stunden später mit dem beeindruckenden Ergebnis von 1333 Biergläsern, was dem Wirt Einnahmen von 2733 Euro bescherte. Durchschnittlich konsumierte jeder Teilnehmer etwa 33 Bier, was rund 6,7 Litern entspricht.