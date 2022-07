Schüsse in Urlaubs-Hochburg Jesolo: Panik unter Touristen

Vor einem Lokal im italienischen Jesolo wurde Mittwoch Nacht einem Mann in den Rücken geschossen.

Schockierende Szenen in der italienischen Touristen-Hochburg Jesolo: Vor einem Lokal fielen zwei Schüsse, ein Mann wurde in den Rücken getroffen.

all

all

self

self

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der Flaniermeile Via Verdi. Laut Augenzeugen sei dort ein lauter Streit zwischen zwei Nordafrikanern eskaliert, die vermutlich beide mit dem Drogenmilieu zu tun hatten. Einer der Männer habe schlussendlich eine Waffe gezogen und zwei Schüsse abgegeben. Sein Kontrahent sei zwar weggelaufen, aber dennoch in den Rücken getroffen worden.