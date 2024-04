Mehrere Verletzte nach Schüssen an finnischer Schule - Täter laut Polizei minderjährig

Bei Schüssen in einer finnischen Schule sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der finnischen Polizei gab es zumindest drei Verletzte bei der Bluttat in der Früh in Vantaa. Demnach wurde ein minderjähriger Verdächtiger festgenommen, der in der Viertola Volksschule das Feuer eröffnet haben soll. Die finnische Polizei betonte, bei den drei Verletzten handle es sich allesamt um Kinder. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden.