Schulsport Vorarlberg und Zimbapark bleiben Partner

Die Zusammenarbeit zwischen dem Schulsport Vorarlberg und dem Einkaufserlebnis Zimbapark Bludenz wurde verlängert.

Zimbapark Bludenz-Bürs Marketingchefin Kathrin Mair übergab an Landesschulsportreferent Christoph Neyer mehrere Gutscheine und die langjährige Zusammenarbeit wurde verlängert. “Uns sind die Jugendlichen und Kinder besonders wichtig und die Kunden in der Gegenwart und Zukunft im Einkaufszentrum Bludenz Bürs. Wir unterstützen den Schulsport Vorarlberg mit Gutscheinen für die Sportler und können sie dann in einem der 50 Geschäfte bei uns einlösen”, sagt die sympathische Zimbapark Bludenz Bürs Marketingchefin Kathrin Mair.