Schulmassaker: Video zeigt massives Versagen der Polizei

Am 24. Mai tötete ein Amokläufer 19 Schüler und zwei Lehrerinnen an einer Schule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas. Ein Überwachungsvideo zeigt den zögerlichen Polizeieinsatz.

Mindestens 19 Kinder wurden getötet, nachdem Salvador R. (18) am Dienstag während der Unterrichtszeit das Feuer in der Robb Elementary School in Uvalde nahe San Antonio eröffnet hatte. Der Amokläufer wütete so lange, bis ihn Sicherheitskräfte laut Medienberichten erschossen.

self all Open preferences.

Eltern werfen den Einsatzkräften vor, zu lange untätig gewesen zu sein und nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. Die Behörden bestätigten am Donnerstag, dass der Schütze rund eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht habe, in dem er die Kinder und Lehrerinnen tötete. Erst dann habe die Polizei den Raum betreten und ihn erschossen. Ein Überwachungsvideo zeigt das zögerliche Verhalten der Polizei.

self all Open preferences.

Anstatt sofort einzugreifen, gingen die Polizisten zuerst selbst in Deckung. Manche von ihnen fanden sogar Zeit sich die Hände zu desinfizieren und aufs Handy zu schauen.

self all Open preferences.