Schulleiterin als "Grinch von Nebraska"

Die Direktorin der Manchester Elementary School in Nebraska verbietet Weihnachtsdeko an ihrer Schule - aus Rücksicht auf alle Kinder. Dafür wird sie nun als "Grinch" bezeichnet und zwangsbeurlaubt.

Das Schreiben an das Kollegium von Direktorin Sinclair wurde nun an die Öffentlichkeit gebracht. Darin erläutert sie genau das Verbot verschiedener Weihnachtsgegenstände. Das Kollegium, wie auch die Schüler und die Eltern waren jedoch nicht einverstanden mit der neuen Leitlinie der Direktorin, der sie den Spitznamen “Grinch von Nebraska” verliehen. Die Schule hat sich von den Ansichten der Schulleiterin distanziert, letztere wurde sogar in den Zwangsurlaub geschickt.

Grinch auch in niederösterreichischer Schule?

Doch nicht nur in US-Schulen gehen die Wogen in Bezug auf Weihnachtsdeko hoch. Auch im niederösterreichischen Tulln gab es vor kurzem einen Aufschrei, weil die Direktion des BRG Tulln keine Lichterketten und Plastikbäume in den Klassenzimmern erlaubte, wie die Bezirksblätter Tulln berichteten. Ob sich auch hier die Schulleitung ein zu großes Beispiel am Grinch genommen hatte? Mittlerweile sollen jedenfalls Missverständnisse zwischen der Schülerschaft und der Direktion geklärt worden sein. Es steht ein großer Weihnachtsbaum in der Aula des Gymnasiums und vor den Weihnachtsferien wird es auch noch eine Weihnachtsfeier geben.