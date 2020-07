Schule steht bei zwei Spielerinnen an oberster Stelle

Die beiden FC Dornbirn Spielerinnen Mailin Studer und Vanessa Hartmann beginnen in Innsbruck mit einem mehrjährigen Studium und stehen nur am Spieltag dem Klub zur Verfügung.

Fast die ganzen Kaderspielerinnen von FC Dornbirn sind in den nächsten Jahren noch in schulischer Ausbildung und tanzen auf zwei Hochzeiten. Die meisten Kickerinnen oder besser gesagt eine Vielzahl machen am Sportgymnasium Dornbirn die Schule mit der abschließenden Matura fertig und spielen bei den Rothosen. Mit Mailin Studer (18) aus Nüziders und Vanessa Hartmann (18) haben sich zwei Spielerinnen von FC Dornbirn dazu entschlossen bis zu fünf Jahren in der Tiroler Landeshauptstadt das Studium im Internat fortzusetzen bzw. abzuschließen. Mailin Studer und Vanessa Hartmann können zweimal in der Woche beim Frauen Bundesligaklub FC Wacker Innsbruck die Trainingseinheiten absolvieren. Mailin Studer hat in ihrer aktiven Karriere schon 54 Tore in 31 Pflichtspielen erzielt. Fast zwei Treffer pro Spiel im Schnitt ist für Mailin Studer eine imposante Bilanz. Die Taufgota Gaby Presnik Martin drückt Mailin Studer natürlich für die weitere schulische Ausbildung und die sportliche Laufbahn die Daumen. Auch Vanessa Hartmann wusste beim FC Dornbirn zu überzeugen.