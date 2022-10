Schufla-Usflug: Schönenbach war die Endstation

Der tradtionelle Ausflug der Bewohner vom Rankweiler Ortsteil führte in den hinteren Bregenzerwald.

Der Großteil der 45 Teilnehmer nutzte die Gelegenheit zu einem Spaziergang durch dieses schöne „Vorsäß“ und bestaunte die Farbenpracht des Herbstes im Sonnenlicht. Anschließend trafen wir uns im Gasthaus Egender zum Essen der legendären Käsknöpfle und so manchem Gläschen Wein oder Bier. Es blieb auch genügend Zeit für anregende Gespräche unter den „Schufla-Bewohnern“. Gestärkt an Leib und Seele machten wir uns am frühen Abend bereit zur Heimfahrt.