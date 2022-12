"Schufla" spendet 1500 Euro für den Krankenpflegeverein

Bei der traditionellen Adventfeier im Ortsteil in der Schaufel wurde der Scheck übergeben.

Bereits zum elften Mal veranstaltete das „Schufla-Komitee“ am Eingang des Ortsteil von Rankweil am traditionellen „Schufla-Brunnen“ eine gemeinnützige Adventfeier. Die Gründer für die alljährliche Adventfeier „In der Schaufel“ waren Susanne Entner, Gerda und Karl Märk, Alfred Wally und Annelies Entner. Der Einladung folgten die Bewohner aus diesem Ortsteil in der Schaufel sehr zahlreich und die Familien mit den Kindern brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen.