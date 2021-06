Schützenhöfer gegen ÖVP-Angriffe auf Justiz

Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) nimmt in den aktuellen Turbulenzen seiner Partei Obmann Sebastian Kurz in Schutz, kritisiert aber dessen Umfeld.

Generell rief er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag zur Mäßigung auf und sprach sich gegen Angriffe gegen die Justiz aus. Auch als Fan von Bundespräsident Alexander Van der Bellen outete er sich. Sollte dieser noch einmal antreten, sollte die ÖVP "Größe zeigen" und auf einen eigenen Kandidaten verzichten.

"Auf den Bundeskanzler bin ich stolz"

Dafür, dass sich Kurz ungerecht behandelt fühle, zeigte der steirische Landesparteichef der ÖVP Verständnis. Für die Reaktion allerdings nicht: "Ich würde persönlich jedenfalls die Justiz nicht angreifen." Schon Alfons Gorbach, ÖVP-Bundeskanzler in der 1960er-Jahren habe dafür appelliert, seine Meinung in den eigenen vier Wänden und nicht am Hauptplatz zu sagen.

Angesprochen auf diverse aus dem ÖVP-Umfeld bekanntgewordenen Chats, meinte Schützenhöfer: "Auf den Bundeskanzler bin ich stolz, auf manche sonst in seinem Umfeld nicht so wirklich."

Äußerungen von Pilnacek "grauslich"

Unterstützung für Van der Bellen

Kritik der Opposition

Die SPÖ reagierte auf Schützenhöfers Äußerungen ablehnend. Die ÖVP übe sich weiterhin in der Opferrolle, meinte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung: "Der Krieg der ÖVP gegen den Rechtsstaat ist als das zu sehen, was er ist: Ein Verzweiflungsschlag - der den Rechtsstaat und die Demokratie beschädigt." Für die FPÖ ist der Versuch des steirischen Landeshauptmanns, die "Dauer-Skandale" seiner Partei kleinzureden, fulminant gescheitert, so der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek.