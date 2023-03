Schützenfest und ein Debakel

Licht und Schatten bei den Vorarlberger Klubs in der ÖFB Frauen 2. Liga.

Erster Sieg in diesem Jahr für den Zweitliga-Tabellenführer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Nach dem 2:2-Remis in Graz fertigte die Elf von Trainer Urs Mathis den Wiener Sportklub mit 6:0 ab. Der Torhunger von Caroline Fritsch und Co. war kaum zu stillen. Im Torreigen trafen Stürmerin Selma Kajdic mit einem Triplepack, Lea Grabher, Vera Isik und Kapitänin Caroline Fritsch. Ohne Jana Sachs, Vanessa Hartmann, Jana Mayer und Lara Scheichl fehlten beim Erstplatzierten noch vier starke Spielerinnen krankheits- bzw. verletzungsbedingt. „Der Mannschaft gebührt für die taktische Klasseleistung ein Pausschallob“ war Urs Mathis zufrieden. Einzig und allein mit der Chancenauswertung, bei besserer Konzentration wäre ein noch höheres Schützenfest möglich gewesen. Schlusslicht Rankweil erlitt in Krottendorf (nächster Gegner von SPG Lustenau/Dornbirn am Sonntag in Dornbirn) ein 0:6-Debakel, war chancenlos.