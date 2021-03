Schütze in US-Supermarkt - Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die Polizei hat mit einem Großaufgebot auf einen Schützen in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado reagiert. Über Twitter rief die Behörde die Menschen am Montagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Boulder dazu auf, die Gegend zu meiden. Auf einem Video des Fernsehsenders Abc News war eine Polizeidurchsage zu hören: "Das gesamte Gebäude ist umstellt. Sie müssen aufgeben."

Ein Youtube-Nutzer, der sich vor den Polizisten als Journalist zu erkennen gab, filmte die Ereignisse vom Parkplatz aus live. Auf dem Video war zu sehen, wie mehrere Personen aus dem Supermarkt herausgeführt wurden. Die Lage war zunächst unübersichtlich.