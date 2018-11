Schüsse in US-Bar: "Mehrere Tote"

Bei dem Angriff auf Gäste eines Lokals in Kalifornien hat es mehrere Tote gegeben. Dies sagte ein Polizeisprecher in der Stadt Thousand Oaks am Donnerstagmorgen.

Zunächst hatte das Büro des Sheriffs mindestens elf Verletzte bestätigt, darunter ein Polizist. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr im “Borderline Bar & Grill”. In dem Lokal fand eine Country-Party für College-Studenten statt.

Der mutmaßliche Schütze sei ebenfalls tot, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Behörden. Der Mann sei in der Bar und wurde “ausgeschaltet”, sagte Captain Garo Kuredijian vom Büro des Sheriffs des Bezirks Ventura County.

Viele College-Stunden in der Bar Mindestens elf Menschen wurden der Polizei zufolge verletzt. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der “Borderline Bar & Grill” in der Stadt Thousand Oaks. In dem Lokal fand eine Country-Party für College-Studenten statt.

Schüsse in Bar ©APA

Nach Polizeiangaben könnten sich in der Bar mehrere hundert junge Menschen aufgehalten haben. Die “Los Angeles Times” meldete unter Berufung auf die Polizei, es seien mehr als 30 Schüsse abgefeuert worden.

Mit Pistole um sich geschossen Ein Zeuge sagte der Zeitung, ein Angreifer sei gegen 23.30 Uhr in die Bar gerannt und habe mit einer Pistole um sich geschossen. “Er hat viel geschossen, mindestens 30-mal. Ich konnte immer noch Schüsse hören, nachdem alle draußen waren”, sagte der Zeuge.