„SchülerInnenparlamentarier setzen wichtige Impulse!“

Umweltschutz, gesunde Ernährung und Digitalisierung, aber auch Fake News und Diskriminierung: 73 Schülervertreterinnen und -vertreter diskutierten am Donnerstag bei der zweiten Sitzung des Vorarlberger SchülerInnenparlaments (SiP) im Schuljahr 2018/2019 anhand von insgesamt 27 Anträgen ein breites Themenspektrum. Landtagspräsident Harald Sonderegger und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink begrüßten die Jugendlichen im Plenarsaal des Landtags und lobten ihren wertvollen Einsatz.

Schöbi-Fink und Sonderegger betonten beide, dass dies ein klarer Beleg für das Interesse der Jugendlichen am politischen Geschehen und für den Willen zur Teilhabe an unseren demokratischen Einrichtungen sei: „Jugendliche dürfen und sollen in den für sie relevanten Fragen – insbesondere beim Thema Schule und Bildung – aktiv mitreden und mitwirken.“ Die SchülerInnenparlamentarier würden „wichtige Impulse“ setzen, ergänzte der Landtagspräsident: „Außerdem bietet das SiP jungen Leuten eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit in die Praxis der politischen Diskussion.“

Die Anträge des SchülerInnenparlaments am 23. Mai 2019:

Antrag der LSV: Unser täglich Brot – Ernährung an Schulen

Antrag 1: Beihilfenreform jetzt!

Antrag 2: Vorbereitungsunterricht mal anders

Antrag 3: Disziplinarverfahren sind nicht gleich gerechte Konsequenzen

Antrag 4: Noch 12 Jahre um UNSERE Zukunft zu retten!

Antrag 5: Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.

Antrag 6: Mehr Rechtsgrundlagen in den Klassen

Antrag 7: Doppelkorrektur bei der Deutschschularbeit

Antrag 8: Umweltschutz – Auf Worte Taten folgen lassen

Antrag 9: Achtung, Fake News

Antrag 10: Wir wollen mehr lernen! – Talenteförderung

Antrag 11: Nachhaltige Bildung für eine lebenswerte Zukunft

Antrag 12: SiP Verankerung jetzt erst recht

Antrag 13: Gesundheit als Priorität in der Schule?

Antrag 14: Digitalisierung

Antrag 15: Wir sagen NEIN zu Frontalunterricht

Antrag 16: Iss wos Gscheids!

Antrag 17: Wert(K)EINheiten

Antrag 18: Pronto ein SV Konto

Antrag 19: Öffis 4 free

Antrag 20: Aufklärungsunterricht á la 1990

Antrag 21: 40 Stunden Woche auch für Schülerinnen und Schüler

Antrag 22: Berufsorientierung

Antrag 23: Inklusion statt Exklusion

Antrag 24: Spiel mit offenen Karten – Gläserne Note

Antrag 25: Mobbing und Diskriminierung

Antrag 26: Der erhobene Zeigefinger gehört nicht in die Schule