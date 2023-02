Schülerbefreiung und Kinderball in Hörbranz

Kinderfasching in Hörbranz am Höhepunkt

Am Faschingsdienstag machte sich die große Hörbranzer Faschingsgesellschaft, angeführt von Prinzessin Simone und Prinz Hubert samt ihrem flockigen Gefolge, begleitet von den Hörbranzer Raubrittern und der Kindergarde Hörbranz sowie überall musikalisch klangvoll angekündigt von den Leiblachtaler Schalmeien, noch einmal auf den Weg. Nach dem Besuch bei der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, wurden die Mittelschule und die Volksschule befreit. Die Kinder vom Waldkindergarten trafen am Kirchplatz ebenfalls auf das Prinzenpaar. Am Nachmittag stand der große Kinderball, der letzte Ball für die heurige Faschingssaison auf dem Programm. Im Leiblachtalsaal feierten Kinder und Faschingsgilde noch einmal richtig die fünfte Jahreszeit. Die Leiblachtaler Schalmeien spielten auf, die Prinzenpaarshow wurde aufgeführt und die Kindergarde präsentierte ihren Show- und ihren Gardetanz. Bei Wurfspielen, Airbrushschminken, beim Einstudieren des Prinzenshowtanzes, beim Haarzopfflechten, bei einer tollen Fotowand, wo die Bilder gleich ausgedruckt und mitgenommen werden konnte sowie bei Spielen auf der Leiblachtalsaalbühne verging der Nachmittag wie im Flug. Am Schluss wurden alle Kinder im Saal bei einer Polonäse eingesammelt und der Showtanz wurde auf der Bühne zusammen getanzt.