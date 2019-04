Schüler zeigten Klettern auf sehr hohem Niveau

Der 13. Schulcup im Bouldern der Unterstufen und Oberstufen fand in der K1 Kletterhalle in Dornbirn statt.

In den insgesamt vier Bouldern konnten rund 125 StarterInnen zeigen, was in ihnen steckt. Alle TeilnehmerInnen hatten pro Boulder je 90 Sekunden Zeit, diesen zu klettern. Für die Auswertung wurden sowohl die Gruppen- aber auch Einzelergebnisse berechnet.