Schüler tagen im Landhaus: "Es geht um mehr als nur Sex"

Am heutigen Donnerstag (9:00 Uhr - 16:00 Uhr) tagen die Schüler im Landhaus. Dabei geht es unter anderem um eine Verbesserung des sexualpädagogischen Unterrichts.

"Der sexualpädagogische Unterricht hat ohne Zweifel seinen Platz in unserem Schulsystem. Dieser Unterricht ist zwar noch lange nicht perfekt und kann sicherlich noch verbessert werden, aber eine Aufklärung ohne externe Organisationen ist nicht mehr vorstellbar", heißt es in einem der Anträge, die am Donnerstag diskutiert werden sollen.