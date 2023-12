Schüler der PTS Bezau Hand in Hand im Einsatz für Herzenswünsche

HERZENSWUNSCH Weihnachtsaktion der PTS Bezau in Zusammenarbeit mit dem Verein Hand in Hand

Die Polytechnische Schule Bezau hat mit ihrer HERZENSWUNSCH Weihnachtsaktion in Kooperation mit dem Verein Hand in Hand ein Zeichen der Nächstenliebe gesetzt. Im Rahmen der witus-Aktion “Weihnachtsbäume im Topf” haben sich die engagierten Schülerinnen und Schüler dafür eingesetzt, festlich geschmückte Bäume vor den Geschäften in “Wunschbäume” zu verwandeln.

Gemeinsam mit dem Verein Hand in Hand wurden die Herzenswünsche von Kindern, Jugendlichen und Familien in Not aus dem Bregenzerwald in die Weihnachtsdekoration integriert. Menschen mit großem Herzen hatten die Möglichkeit, ab dem ersten Adventsonntag, die von den Schülern gestalteten Wunschzettel von den Bäumen zu nehmen, das gewünschte Geschenk zu besorgen und beides bis zum 18. Dezember 2023 im witus-Büro abzugeben.