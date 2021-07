Schuchter wird in Portugal sensationell Dritte

Anna-Lena Schuchter triumphiert mit einer sensationellen Leistung beim Junioren Europa Cup in Coimbra

Mit insgesamt 306 Sportler aus 24 Nationen war das Junioren Europa Cup in Coimbra stark besetzt. In der Kategorie -70 kg startete das Turnier für Anna-Lena Schuchter (LZ Vorarlberg) mit einem Freilos. In der zweiten Runde traf sie auf die Portugiesin Claudia Calado, die sie mit Ippon besiegen konnte. Weiter im Viertelfinale kämpfte sie gegen Noelia Insua Iglesias aus Spanien, die sie ebenfalls mit einem Ippon schlagen konnte. Im Halbfinale zog sie nach einem langen Kampf gegen die spätere Turniersiegerin Martina Esposito aus Italien den Kürzeren. Das Turnier war aber noch nicht vorbei, im Hoffnungslauf stand Anna-Lena Schuchter bereits im Kampf um den dritten Platz. Dort traf sie auf die Italienerin Cecilia Betemps, die sie mit einer sensationellen Kontertechnik nach kurzer Zeit besiegte. Somit endete das Turnier für Anna-Lena Schuchter mit dem hervorragenden dritten Platz.