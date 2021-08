Schuchter und Adamyan mit professioneller Ausbildung

Die zwei jungen Vorarlberger Judo-Asse Vache Adamyan und Anna-Lena Schuchter sind nun beim Heeres-Sportzentrum.

Unsere beiden Sportler haben die 5 wöchige Grundausbildung in Graz schon absolviert und starten ab Montag, den 09.08 beim Heeres-Leistungssportzentrum in Linz. Ihr Alltag wird sich dann stark verändern, denn es steht täglich Judotraining auf dem Plan und das im Bundesstützpunkt des Österreichischen Judoverbands in Linz. Dort werden sie mit dem Österreichischen Nationalteam und weiteren Judosportlern vom Bundesheer auf Top-Niveau trainieren. Wie für die Männer üblich wurde Vache vorerst auf 6 Monate und Anna-Lena, weil das Bundesheer bei den Frauen auf freiwilliger Basis beruht, für 12 Monate verpflichtet. Dieser Vertrag kann aber bei weiteren Erfolgen verlängert werden.