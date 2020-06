Schubertiade Vorarlberg gab Programm für 2021 bekannt

Das Musikfestival Schubertiade in Vorarlberg hat am Montag sein Programm für 2021 veröffentlicht.

Zwischen April und Oktober sind in drei Zyklen über 70 Liederabende, Konzerte, Matineen und Meisterkurse geplant. In einer Aussendung gab die Festivalleitung bekannt, dass das Programm für das kommende Jahr ab sofort online (www.schubertiade.at) verfügbar ist.

Die Schubertiade 2021 beginnt am 28. April 2021 mit dem L'Orfeo Barockorchester unter dem Dirigat von Michi Gaig mit Schuberts Symphonien Nr. 2, 5 und 6. Den Schlusspunkt am 5. Oktober setzt das Armida Quartett mit Schuberts Streichquartett B-Dur, D 11 und Oktett F-Dur, D 803 im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems.

Viele Corona-Absagen 2020

Auch die Schubertiade musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie einen Großteil der Veranstaltungen absagen, so auch ihren August-Zyklus in Schwarzenberg wegen des mangelnden Platzangebots.

Die Liederabende von 17. bis 19. Juli im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems können jedoch stattfinden: Da der Kartenverkauf kurz nach Beginn coronabedingt gestoppt wurde, sei das Platzangebot ausreichend, hieß es. Ein Kammermusikabend mit Kian Soltani und Aaron Pilsan wird am 15. Juli und zusätzlich am 16. Juli aufgeführt.