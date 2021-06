Schubertiade-Konzerte im August und im Herbst finden statt

Nach der zuletzt erfolgten Absage der Konzertzyklen im Mai und Juni hat das Vorarlberger Musikfestival Schubertiade am Mittwoch die Durchführung der Konzerte im August und im Herbst bestätigt.

3-G-Regel

Stattfinden werden damit die Schubertiade-Konzerte in Schwarzenberg von 21. bis 29. August sowie jene in Hohenems von 30. September bis 5. Oktober. Es gelte aber weiterhin die 3-G-Regel, wonach die Konzertbesucher in Bezug auf das Coronavirus einen Nachweis über Testung, Impfung oder Genesung vorweisen müssen. Kartenbestellungen sind über die Webseite www.schubertiade.at möglich.