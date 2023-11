Die schönste Zeit darf kommen. Auch dieses Jahr dürfen wir uns freuen auf das, was nicht fehlen darf von 30. November 2023 bis 06. Jänner 2024

Vom 30.11.2023 bis 06.01.2024 findet der „Schruser Wiahnachtsmarkt“ am Kirchplatz in Schruns statt. Mittlerweile geschätzt, geliebt, und gespannt erwartet, bereichern in dieser Zeit Veranstaltungen wie die Friedenslichtaktion der Jungfeuerwehren & ORF Vorarlberg, der weihnachtliche Kurzfilmzauber ALPINALE, vorweihnachtliche Klänge durch die Harmoniemusik Schruns, Montafoner Alphornfreunde, Kindernachmittag etc. das Ortszentrum von Schruns.

Öffnungszeiten Schruser Wiahnachtsmarkt:

DO-SO 30.12. – 03.12.2023

DO – SO 07.12. – 10.12.2023

DO – SO 14.12. – 17.12.2023

DO – SA 21.12. – 23.12.2023

DI – SO 26.12. – 31.12.2023

DI – SA 02.12. – 06.01.2024

Verkaufsstände jeweils von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr (bei Veranstaltungen bis 20:00 Uhr)

Gastro bis 20:00 Uhr

Ausnahmen: 31.12.2023 – 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr