Schruns: Pkw kollidiert mit Montafonerbahn

Zum Zusammenstoß zwischen Montafonerbahn und einem Pkw kam es am Montag in der Früh.

Am Montag gegen 05.40 Uhr morgens fuhr ein 49-jähriger Lokführer mit dem Zug von der Haltestelle Schruns-Tschagguns in Richtung Bludenz ab. Zur selben Zeit lenkte ein 28-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug von Bludenz kommend auf der L188 in Richtung St. Gallenkirch. Bei der dortigen Eisenbahnkreuzung kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß zwischen Regionalzug und Pkw. Der Bahnübergang ist ohne Schranke, aber mit einer Ampel geregelt.