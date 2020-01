Schruns: Paragleiter stürzt acht Meter in die Tiefe

Beim Landeanflug klappt plötzlich der Schirm zusammen - der Vorarlberger stürzt aus ca 8 Metern ab und verletzt sich schwer.

Am Sonntag startete ein 53-jähriger Vorarlberger mit einem geliehenen Gleitschirm in Schruns von der Bergstation Sessellift Sennigrat in Richtung Talstation Zamangbahn. Er startete mit angeschnallten Ski vom Abflugort.