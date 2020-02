Schruns: Einbrecher lieferten sich Verfolgungsjagd durch die Ill

In der Nacht auf Mittwoch brachen drei noch unbekannte Täter in ein Hotel in Schruns ein. Die Männer lieferten sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der verständigten Polizei.

Gegen 03:15 Uhr drangen die drei bislang unbekannten Täter in das Hotel ein. Doch sie blieben dabei nicht unentdeckt: Die Täter wurden gestört und flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Auf der Flucht vor den verständigten Polizeistreifen in Richtung St. Anton und Lorüns, trennten sie sich vor dem Bahnhof Lorüns. Um die Polizei abzuschütteln, wateten die Täter sogar durch die Ill und flüchteten über unwegsames Gelände. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nach der Flucht durchnässt und stark verschmutzt waren und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden vom Polizeinotruf (133) und von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.