Schrumpfender Mond stellt NASA-Pläne auf die Probe

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Mond kontinuierlich schrumpft, was ernsthafte Herausforderungen für die zukünftigen Mondmissionen der NASA darstellen könnte.

Ein sich verändernder Mond

In den letzten hundert Millionen Jahren hat er bereits um 45 Meter an Größe verloren. Diese scheinbar geringfügige Veränderung hat jedoch spürbare Auswirkungen auf die Mondoberfläche, die Falten wirft, ähnlich einer Traube, die zu einer Rosine schrumpft.

Potenzielle Gefahren für Mondmissionen

Das Schrumpfen des Mondes führt zu spröden Oberflächen und der Entstehung von Verwerfungen, was wiederum Mondbeben auslösen kann. Diese geologischen Aktivitäten könnten für Astronauten, die in zukünftigen Missionen auf dem Südpol des Mondes landen sollen, gefährlich werden.

Eine Studie der University of Maryland und des Center for Earth and Planetary Studies des Smithsonian-Instituts, veröffentlicht im Planetary Science Journal, warnt vor starken Bodenerschütterungen in der südlichen Polarregion.