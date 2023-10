Schritt für Schritt in die Sprache der Roboter eintauchen

Fast dreißig Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren haben erste Erfahrungen in einem Workshop erhalten.

RANKWEIL. Schritt für Schritt in die große Sprache der Roboter eintauchen lautete das Motto in der zweistündigen Veranstaltung von der MINT-Region Vorderland/am Kumma in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Rankweil im kleinen Rankweiler Vinomnasaal. Unter der glänzenden Regie von Medienpädagogin Leonie Dreher schlüpften fast dreißig Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren erstmals in die Rolle eines Roboters. Roboter sind faszinierende Wesen – Computer auf Rädern oder Beinen. Der Aufbau des Roboter und wie man ihn ganz einfach programmieren kann, das waren die spannenden Aufgaben der Kursteilnehmer um sie auch bestmöglich zu lösen. Die Sprache der digitalen Welt ist die des Programmierens. Um mit Robotern zu reden ist es entscheidend, dessen Sprache zu erlernen und auch in jungen Jahren zu verstehen. Mit spielerischen Mitteln haben die Kids im Workshop viele Eigenschaften mit der Welt eines Roboter erfahren dürfen. Die jungen Kinder hätten noch viel mehr Stunden mit dem Programmieren von Robotern in Rankweil verbringen wollen.

Im bereits vierten stattgefundenen Vorarlberger MINT-Festival unter dem Motto: „Komm MINT in die Zukunft“ an der HTL Bregenz haben auch Teilnehmer von der MINT-Region Vorderland/am Kumma altersgerechte Einblicke in Bau, Elektronik und 3D-Druck, Coding, Energie, Kugelbahnen, Holzbau, Seifenkistenbau, Recycling, Kunststoffe in der Mobilität und eine Science Safari und die World Climate Simulation. Die Forscherstationen der Instutionen zeigten Bildung und Lehrende auf hohem Niveau. Die MINT-Region Vorderland/am Kumma mit Koordinator Norbert Preg präsentierten im MINT-Festival in Bregenz die Kugelbahnen. Gudrun Petz-Bechter aus Feldkirch-Gisingen, Direktorstellvertreterin in der Wirtschaftskammer und zuständig für den Bereich Bildungspolitik, zeigt sich erfreut: „Die Workshops mit vielen Technologien, die unsere Zukunft beeinflussen, bieten den Kindern und Jugendliche tolle Einblicke in die Zukunft und auch Ideen für ihre weitere schulische oder berufliche Ausbildung.“VN-TK