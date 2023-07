Schräger Look: Heidi Klum kaum wiederzuerkennen

Huch, ist denn schon wieder Halloween? Modelmama Heidi Klum (50) präsentiert sich auf Instagram in einem sehr ungewöhnlichen Look.

Tiefe Einblicke

Die 50-Jährige gibt ihren Followern Einblick in ihre Umkleide. Umsorgt von Make-up- und Hair-Stylist:innen zeigt sich das Model stark verändert: Jede Menge Schminke und auftoupierte Locken sorgen für einen Look, der fast ein wenig an einen Clown erinnert. Klum teilt einige Schnappschüsse und Videos mit ihren Fans und lässt dabei wieder einmal sehr tief blicken.

Bunte Inszenierung in Berlin

Und das hat auch einen guten Grund: Offenbar befindet sich die Modelmama bei einem Fotoshooting in Berlin. Abgelichtet wird sie dabei von keinem Geringeren als Kristian Schuller (52), der bereits des Öfteren in Heidis Modelshow "Germany’s Next Topmodel" zu Gast war. Schuller ist bekannt für seine groß inszenierten und farbgewaltigen Fotos, Heidis schriller Look passt also perfekt. Vor ein paar Tagen cruisten die beiden schon zusammen durch die deutsche Hauptstadt. Der Fotograf und das Model sind schon seit Jahren auch privat miteinander befreundet.