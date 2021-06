Schottland will bei EM-Comeback für "Lächeln" sorgen

Schottlands Fußball-Nationalmannschaft will beim ersehnten EM-Comeback ein ganzes Land verzücken.

"Jeder freut sich auf das Spiel, als Nation freuen wir uns darauf", sagte Kapitän Andy Robertson am Sonntag. "Hoffentlich können wir den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern." Nach dem 1:0-Sieg von England gegen Kroatien steht die Partie zwischen den Schotten und Tschechien am Montag in Glasgow als zweites Spiel der Gruppe D an. Schottland war letztmals 1998 bei der WM dabei, die letzte EM-Teilnahme liegt noch zwei Jahre länger zurück.