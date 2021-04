Schon zum Saisonstart geht es um ein Junioren EM-Ticket

Nach 5 Monaten Vorbereitungszeit geht es für die Nachwuchs-Kaderathleten vom Triathlonverband wieder los.

erster Wettkampf im neuen Jahr ist der Test- und Qualifikationswettkampf des Österr. Triathlon Verbandes (ÖTRV) in der Südstadt

Der ÖTRV „Swim and Run“ Wettkampf wird für die Jugend und Juniorenklassen als erster Qualifikationswettkampf für die Junioren EM 2021 bzw. die Jugend EM 2021 herangezogen. Zudem zählt der Bewerb zum ÖTRV Nachwuchscup 2021.

Bezüglich Qualifikation erhoffen sich unsere Junioren mehr Chancen bei der zweiten Qualifikations-Möglichkeit, beim Junioren-Europacup in Caorle (IT) am 16. Mai. Der Trainingsaufbau ist auf diesen Wettkampf ausgerichtet.