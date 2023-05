Schon vor 4.500 Jahren wurde gerne geküsst

Küssen war schon vor mindestens 4.500 Jahren eine verbreitete Geste der menschlichen Zuneigung im Nahen Osten. Das berichten Wissenschafter der Universitäten Kopenhagen und Oxford im Fachblatt "Science" nach der Untersuchung von Inschriften auf Tontafeln aus Mesopotamien.

Küssen sei nicht in einer einzelnen Region entstanden und habe sich von dort aus verbreitet: "Es scheint vielmehr in mehreren alten Kulturen über mehrere tausend Jahre hinweg praktiziert worden zu sein." Damit widerspricht Arbøll Studien, denen zufolge das Küssen vor 3500 Jahren an einem bestimmten Ort in Südasien entstanden sein soll, von wo es sich auf andere Regionen ausgebreitet habe.