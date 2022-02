Schon eine Spielerin für die nächste Saison geholt

Die 25-jährige Ex-Rankler Kickerin schnürt ab dem Sommer für SPG Altach/Vorderland die Schuhe.

Die Mittelfeldspielerin aus der Schweiz gehört ab sofort dem Team von Bernhard Summer an, erholt sich aktuell aber noch von einem Kreuzbandriss und wird bei idealem Heilungsverlauf in der Sommervorbereitung 2022/23 ins Mannschaftstraining einsteigen.

Nach zwei Kreuzbandrissen Ende 2020 und beim Comeback-Versuch Mitte 2021 wird sie in den kommenden Monaten gemeinsam mit Athletiktrainer Stefan Santanius an ihrer Rückkehr auf den Fußballplatz arbeiten.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Die Verpflichtung von Sandra Aloi ist als Investition in die Zukunft zu betrachten. Sie hat in der Schweiz bereits auf sehr hohem Niveau gespielt und es liegt nun an uns, ihr das nötige Umfeld zu bieten, um wieder ihre hundertprozentige Leistungsfähigkeit zu erreichen. Sandra ist bei Stefan Santanius in den besten Händen und wir sind zuversichtlich, dass sie unser Team in der kommenden Saison verstärken wird.“