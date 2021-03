Schon eine Million Corona-Tests in Vorarlberg

Vorarlberg hat bei den durchgeführten Corona-Tests die Marke von einer Million durchbrochen.

Seit Jänner hat Vorarlberg seine Testkapazitäten erheblichausgebaut. In der letzten Jännerwoche hatte die Bevölkerung Zugang zu 22.000 Gratis-Tests, aktuell können sich über 145.000 Personen pro Woche kostenlos mittels Antigen-Schnelltest testen lassen.

135 kostenlose Gratis-Testmöglichkeiten

Die aktuell 135 Gratis-Testmöglichkeiten in Vorarlberg setzen sich zusammen aus acht Landes-, 72 Gemeinde-, sechs Bundesheer- und 15 TestBUS-Stationen. Darüber hinaus sind 34 Apotheken eingebunden. Daneben gibt es private Anbieter, bei denen zusätzliche Tests auch gegen Bezahlung möglich sind.

Millionenmarke überschritten

Vergangene Woche hat Vorarlberg die Schallmauer von einer Million registrierten COVID-19-Testungen überschritten, teilt Landesrat Gantner mit. Mit 105.214 kostenlosen Testungen im Zeitraum von sieben Tagen ist in der Vorwoche ein neuer Rekordwert erzielt worden. Gegenüber der Woche davor – die Zahl der Testungen lag dort bei 62.884 – entspricht das einer Steigerung von über 67 Prozent.

Rein statistisch betrachtet hat damit mehr als jede vierte Person in Vorarlberg (bei 400.000 EinwohnerInnen) in der Vorwoche eine freiwillige und kostenlose Corona-Testung an sich vornehmen lassen.