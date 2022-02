Schon bald fahren die Bagger beim Gasthaus Kreuz auf

Nach acht Jahren hat die Behörde "Grünes Licht" für den Baustart beim Gasthaus Kreuz in Rankweil erteilt.

RANKWEIL. Der Zahn der Zeit nagt am Traditionsgasthaus Kreuz am Fuß des Liebfrauenbergs in Rankweil. Im September 2013 hat es die Pforten für immer geschlossen, seither steht das Gebäude in Bestlage in Rankweil unbenutzt da.

Familienunternehmen

Das ehemalige Familienunternehmen, das im Besitz der Familie Fulterer war, entwickelte sich für alle Beteiligten zu einer unendlichen Geschichte. Über vier Jahrzehnte bewirtete die Familie Günther und Martha Fulterer das Gasthaus Kreuz und machte es zu einem gastronomischen Fixpunkt im gesellschaftlichen Leben der Marktgemeinde.

In der Zwischenzeit haben schon drei Investoren das Objekt erworben, aber aus unterschiedlichen Gründen ging es nie wirklich weiter. Jetzt gibt es aber "Licht am Ende des Tunnel"s. Die Firma Domig Immobilien mit Sitz in Dornbirn, Gründer Hubert Domig mit seinen beiden Söhnen Marc und Andreas, haben Ende 2020 das Objekt Kreuzareal in Rankweil übernommen. Hubert Domig selbst ist ausgebildeter Bautechniker und mit seinem Team verfügt er allemal über die entsprechende Erfahrung um so ein Projekt anzugehen.

Domig: "Haben gemeinsamen Konsens gefunden"

Hubert Domig sagt: „Wir haben mit Ehrlichkeit und Überzeugungskraft gemeinsam mit den Behörden und den Anrainern auf Augenhöhe in sehr vielen Gesprächen, von Beginn an, zusammengearbeitet und haben nun endlich einen gemeinsamen Konsens gefunden“. Wie zu erwarten war, sind alle Beteiligen überglücklich, über das Ende des seit mehr als acht Jahren dauernden Bauverfahren. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob Domig das Projekt auch selbst angeht. Mittlerweile gebe es nämlich schon einige Interessenten, die das Kreuzareal in Rankweil gerne von Domig übernehmen würden, überlegt die Fa. Domig Immobilien dies auch zu verkaufen oder zu verpachten, um sich noch mehr auf das in der Vorplanung befindliche Areal 4 in Götzis konzentrieren zu können. Der Baustart für das insgesamt ca. acht Millionen Euro Projekt sollte noch heuer im Sommer erfolgen.

Die Baubranche boomt derzeit in Vorarlberg und daher sind die Auftragsbücher der Bauträger auch voll. Ein Baustart für das Kreuz ist daher abhängig, wann eine Baufirma für die Baumaßnahmen auch dementsprechend Zeit hat.

Wohnanlage mit elf Eigentumswohnungen neben dem GH Kreuz

Neben dem Neubau vom GH Kreuz in Rankweil wird vis a vis auch eine kleine Wohnanlage auf demselben Areal entstehen. Das Kreuzareal umfasst: eine Wohnanlage mit elf Eigentumswohnungen – 2.-, 3-, ev. auch 4 Zimmerwohnungen, diese werden wahrscheinlich schon heuer im Frühjahr zum Kauf von der Fa. Domig Immobilien angeboten. In der Tiefgarage wie auch im Außenbereich sind ausreichend Parkplätze vorgesehen.