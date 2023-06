Bereits um 7 Uhr fuhren wir mit dem Bus nach Wain in Baden-Württemberg. Ziel war der Golfclub Reischenhof.

"Schönes Spiel!" hieß es am Montag für die Damen des Golfclubs Bludenz-Braz. Uns erwartete wunderbares Wetter, breite Fairways und interessante Bahnen mitten in der Natur. Die belegten Brötchen vom Hotel Traube Braz gaben uns den notwendigen Energieschub. Um 11 Uhr startete das Turnier mit dem ersten Flight.

Anschließend ging es mit dem Bus weiter in das Hotel Oberschwäbischer Hof Schwendi. Der 2-Haubenkoch überraschte uns mit einem excellenten Menü. Dann kam endlich die Preisverteilung: Bruttosiegerin Margit Schurti (16 Pkt), Nettosiegerinnen: 1. Dunja Zwerger-Holdermann (40 Pkt), 2. Helga Huber (35 Pkt), 3. Maria Obersberger (35 Pkt). Die Preise wurden von der Firma Moosmann Schrift & Papier in Feldkirch gestellt. Die stylishe Sportbrille von der Firma Müller United Optics Feldkirch wurde verlost, Trixi Tarmann war die glückliche Gewinnerin.

Am nächsten Morgen wurden die Kraftreserven durch das reichhaltige Buffet wieder aufgefüllt. Und so konnten wir um 9:30 den 1. Flight auf die Runde schicken. Nach fast 5 Stunden gönnten sich die Ladies im Clubrestaurant einen Aperitif und ein verspätetes Mittagessen. Gut gelaunt aber müde brachte uns Gerhard vom "Arlberg Express" wieder sicher in unseren Heimatclub in Braz.