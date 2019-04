Schöbi-Fink: "Künftige Radsportstars treten in die Pedale"

Im Rahmen des Vorarlberg Rad Grand Prix wird in der Marktgemeinde Nenzing am 1. Mai auch wieder der Vorarlberg bewegt "Käferlecup" für Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren durchgeführt.

Die Initiative richte sich an Vorarlbergs radsportbegeisterte junge Generation, so Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink: “Unter dem Motto ‘Sei nicht fad, fahr Rad!’ erwarten unsere künftigen Radsport-Stars actionreiche Herausforderungen, bei denen der Spaß garantiert nicht zu kurz kommt”.

Auf eine Zeitnehmung wird bei den Rennen bewusst verzichtet, “da es in erster Linie um Spaß und Freude an der Bewegung geht – ein ganz wichtiger Aspekt bei allen Vorarlberg >>bewegt-Aktionen”, so Landesrätin Schöbi-Fink. Für alle teilnehmenden Kinder gilt Helmpflicht. Jedes Kind erhält eine Medaille sowie – bei Online-Voranmeldung – ein Goody-Bag. Anschließend können beim Geschicklichkeitsparcours knifflige Hindernisse überwunden werden, um die Fahrtechnik zu verbessern. “Mit dem bunten Renn- und Rahmenprogramm wird keine Langeweile aufkommen”, versichert die Sportlandesrätin.