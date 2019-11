Schöbi-Fink: Erste weibliche Statthalterin Vorarlbergs

Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) wurde heute als erste weibliche Landesstatthalterin Vorarlbergs ernannt. Hinter ihr applaudieren Männer. Barbara Schöbi-Fink lächelt, steht auf und gibt Harald Sonderegger die Hand.

Schöbi-Fink lobt Vorgänger

Werdegang

Barbara Schöbi-Fink hat Germanistik studiert und ihren Doktor gemacht. Der Titel ihrer Dissertation: "Maßstäbe der Kritik in einer maßlosen Zeit: Zur Rezeption deutschsprachiger Dramatik am Zürcher Schauspielhaus in ausgewählten Schweizer Tageszeitungen zwischen 1933 und 1945". Nach einer kurzen Phase als Lehrerin an der HLW Rankweil arbeitete sie als Journalistin im ORF-Landesstudio.