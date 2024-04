Schockierende Wende im Fall Danka: Zeugentod im Polizeiverhör

Ermittlungen im Fokus: Unerwarteter Zeugentod während des Verhörs wirft Fragen auf - ganz Serbien ist betroffen und steht unter Schock.

In einem erschütternden Kriminalfall, der weit über die Grenzen Serbiens Aufsehen erregt, bleibt das Schicksal der kleinen Danka (2) ungelöst.

Einsatzkräfte suchen nach der kleinen Danka. ©AP

Dramatisches Ereignis

In einem dramatischen Wendepunkt im Fall der vermissten zweijährigen Danka aus Serbien hat der plötzliche Tod eines Schlüsselzeugen neue Fragen aufgeworfen und die Ermittlungen in diesem tragischen Kriminalfall erschüttert. Dalibor D., der unter Verdacht stand, seinem Bruder bei der Beseitigung der Leiche des Mädchens geholfen zu haben, verstarb unerwartet an einem Herzinfarkt während eines Polizeiverhörs. Wie das serbische Newsportal "Blic" berichtet, hat er noch vor seinem Tod zugegeben, dass er seinem Bruder bei der Beseitigung der Leiche geholfen habe, er verriet jedoch nicht, wo.

Groß angelegte Suche nach Danka. ©AP

Große Anteilnahme in Serbien

Viele Menschen in Serbien haben eine bewegende Geste der Anteilnahme gezeigt. In der Nähe der Lazareva-Höhle, einem der Orte, an denen die Polizei nach dem vermissten Mädchen suchte, zündeten sie Kerzen an.

Rettungskräfte suchen fieberhaft nach Danka.

Ermittlungen der Polizei

Die Ermittlungen führten weiter zur Festnahme von Rade D., dem Vater einer der Hauptverdächtigen, der der Beihilfe beschuldigt wird. Nach seiner Überstellung zur Oberstaatsanwaltschaft in Zaječar wurde er in Untersuchungshaft genommen. Rade D., der in der Haft über den Tod seines Sohnes Dalibor informiert wurde, hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht geäußert.

Fall Danka löste internationale Welle der Bestürzung aus

Der Fall Danka hat nicht nur in Serbien, sondern auch internationale Aufmerksamkeit und Anteilnahme geweckt. Die tragischen Umstände ihres Verschwindens und der mutmaßliche Mord haben eine Welle der Bestürzung ausgelöst. (VOL.AT)