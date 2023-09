Schockierende Unwetterfotos: Tote und Verletzte in Hongkong

Bei Rekordniederschlägen und Überschwemmungen sind in Hongkong mehr als 100 Menschen verletzt worden. Mindestens zwei Menschen kamen dabei um Leben, berichtet die Honkonger Zeitung "South China Morning Post".

Neuer Regenrekord

Die starken Regenfälle begannen bereits am Donnerstagabend. In der Nacht zum Freitag registrierte die Wetterwarte in Hongkong dann einen neuen Regenrekord. Am Hauptsitz des Observatoriums wurden innerhalb einer Stunde 158,1 Millimeter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884. Es wurde eine "Schwarze Warnung" für weitere starke Regenfälle herausgegeben.