Schockierend: Covid-Alarm auf der Säuglingsstation

Impf-Aufruf an alle Schwangeren

Die Nationalabgeordnete erhielt die alarmierenden Zahlen auf Anfrage an das Gesundheitsministerium und richtet gerade an werdende Mütter einen eindringlichen Appell: "Derzeit steigen leider die Zahlen an Covid-Erkrankungen wieder stark an. Darum möchte ich an alle Frauen appellieren, die ein Kind bekommen wollen oder bereits schwanger sind, sich impfen zu lassen. Denn die Gefahren, die mit einer COVID-19-Erkrankung während einer Schwangerschaft verbunden sind, sind weit höher als etwaige Nebenwirkungen einer Impfung. Wer die Impfung verweigert, setzt sich und das ungeborene Kind leider einem vermeidbaren Risiko aus", warnt die Grüne Familiensprecherin Barbara Neßler.