Schockdiagnose: 33-jährige Frau entscheidet sich für Leben ohne Brüste!

Mutige Entscheidung: 33-jährige Frau kämpft gegen Brustkrebs im dritten Stadium und entscheidet sich für ein Leben ohne Brüste - ihre starke Botschaft inspiriert Frauen weltweit.

Schockdiagnose: Brustkrebs im dritten Stadium

"Ich habe einen Knoten ganz oben in meiner Brust entdeckt. Ich fühlte mich gesund, ich habe Sport gemacht, ich rauche nicht – also hatte ich keine Bedenken. Es sah aus wie ein Bluterguss", erinnert sich Danielle Moore, die als Nagel-Künstlerin arbeitet.

View this post on Instagram

all

all

self

self

Mutige Entscheidung: Leben ohne Brüste

"Ich hatte vom ersten Tag an den ganz konkreten Gedanken, dass ich eine Mastektomie haben möchte", erzählt Danielle. Sie entschied sich dazu, beide Brüste zu entfernen, auch wenn sie zuvor stolze Besitzerin von DD-Brüsten war. Die Warteliste für die Brustrekonstruktion betrug bis zu zwei Jahre, was ihre Entscheidung beeinflusste.

Trotz der körperlichen Veränderungen und der emotionalen Belastung, die mit dem Verlust ihrer Brüste und Nippel einhergingen, hat Danielle Moore entschlossen, sich nicht von den schiefen Blicken und fiesen Kommentaren anderer Menschen einschüchtern zu lassen. Stattdessen hat sie eine klare Botschaft: "Ich möchte anderen Frauen zeigen, dass es okay ist, keine Brüste zu haben. Die Hauptsache ist, am Leben zu sein und sich wohl in seiner Haut zu fühlen."