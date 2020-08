Schock-Video: Polizist kniet auf Hals eines Jugendlichen

Erschütterung im Netz: Ein Video zeigt, wie ein Polizist in der deutschen Stadt Düsseldorf auf einen Jugendlichen kniet. Bei vielen Menschen wecken die Bilder Assoziazionen mit dem Fall George Floyd aus den USA.

Besonders erschreckend sind die Bilder nach dem Fall George Floyd in den USA, als der Affro-Amerikaner durch das Knien auf den Hals durch einen Polizisten getötet worden ist. Das nun vorliegende Video stammt jedoch nicht aus Amerika, sondern aus der deutschen Stadt Düsseldorf.

Der Tod von Floyd löste gewaltige Proteste in den USA aus. Die Polizei in Deutschland wird nun den Fall in Düsseldorf untersuchen.