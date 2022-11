Schock-Video: Pflegerin schlägt Seniorin mehrmals ins Gesicht

Seit Tagen kursiert ein schockierendes Video im Netz. Darauf ist eine Altenpflegerin zu sehen, die einer Seniorin mehrere Watschen und Tritte verpasst.

Unglaubliche Szenen: Eine gebrechliche Rentnerin wird von einer Pflegerin geschlagen. Sie gibt ihr mehrere Watschen, hebt ihre Hände fest und tritt sie. Das Video wurde am Mittwoch auf Facebook hochgeladen. In kürzester Zeit wurde es millionenfach gesehen und geteilt.

"Eine winzige Ohrfeige"

Nachdem die Polizei die Videoaufnahmen sah, wurden die Pflegerin und eine weitere Mitarbeiterin festgenommen. Eine dritte Frau wurde am Mittwochabend ebenfalls verhaftet. Der Innenminister des Kosovo hat bereits auf den Vorfall reagiert. Auf Facebook schreibt er am Donnerstag: "Die älteren Menschen liegen uns am meisten am Herzen. Sie haben ihren Beitrag für die Gesellschaft auf so vielfältige Weise und länger als wir alle geleistet."