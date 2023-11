Schock: So sieht Zac Efron jetzt aus

Zac Efron, der Hollywood-Star, überrascht seine Fans mit einem völlig neuen Look. Spekulationen und Gerüchte über eine mögliche Schönheits-OP dominieren die Schlagzeilen.

Hollywood-Star Zac Efron ist bekannt für seine vielseitigen Rollen und die damit einhergehenden optischen Veränderungen, von seiner Rolle als zurückhaltender Teenager in "High School Musical" bis zum durchtrainierten Rettungsschwimmer in "Baywatch". Nun sorgt er mit einem völlig neuen Look für Aufsehen, der viele Fans verblüfft: Sein Gesicht erscheint stark verändert. Es gibt Spekulationen über einen möglichen kosmetischen Eingriff.

Gesundheitliche Veränderungen

In „The Iron Claw“ nimmt der 36-jährige Darsteller die Rolle des renommierten Fritz Von Erich an, ebenfalls bekannt als Jack Adkisson, einem Profi-Wrestler, der in den 1960er Jahren berühmt wurde. Um für diese Rolle in Form zu kommen, hat Efron seine Ernährungsgewohnheiten geändert. „Ich habe mit intermittierendem Fasten begonnen, kurz nachdem ich aufgehört hatte, vegan zu leben“, teilte er Men‘s Health mit. „Mein Körper hat das Gemüse nicht richtig verarbeitet. Also beschloss ich, damit aufzuhören und etwas Neues auszuprobieren“, erklärte er weiter. „Intermittierendes Fasten hat mir dabei sehr geholfen.“

Spekulationen um Schönheits-OP

Allerdings sorgten nicht die neu geformten Brustmuskeln Efrons für Aufregung im Netz. Als ein Clip des „EW“-Covershootings auf Instagram und X veröffentlicht wurde, zeigten sich die Fans verwundert: „Was ist mit seinem Gesicht passiert?“

In dem Clip auf Instagram bemerkten Fans, dass die Wangen des Schauspielers geschwollen wirkten. Auch Kinn und Kiefer schienen verändert. Daher spekulierten viele schnell, der Hollywood-Star könnte sich einer Schönheitsoperation unterzogen haben. Efron äußerte sich bereits in einem Interview mit „People“ im September 2022 zu den Gerüchten um eine Schönheits-OP und klärte auf, dass er sich 2013 den Kiefer gebrochen hatte, was zu einer Vergrößerung der Massetermuskeln in seinem Gesicht und Kiefer führte.

Frisurentrend oder Mode-Fauxpas?

Auch die neue, ungewöhnliche Frisur des Schauspielers rief bei einigen Fans Erstaunen hervor. Für seine Rolle trägt Efron nämlich einen Vokuhila mit Topfschnitt und kurzem Pony.

self all Open preferences.