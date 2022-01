Schock! SCR Altach braucht wieder einen Tormann

Hiobsbotschaft beim Schlusslicht. Winterneuzugang Christoph Riegler fällt mit einer Schulterverletzung mehrere Monate aus.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Christoph hat sich in den ersten Trainingstagen gut in die Mannschaft eingefügt und ist in seinem neuen Umfeld sehr schnell angekommen. Insbesondere für ihn tut es mir sehr leid. Wir wünschen ihm nur das Beste und hoffen natürlich, ihn möglichst bald wieder zurück auf dem Platz zu sehen. Wir werden uns bis zur Transferfrist auf der Torwartposition noch einmal verstärken, um mit drei Torhütern in die Frühjahrssaison gehen zu können.“