Schock in Belgrad: Air Serbia-Jet wird beim Start aufgeschlitzt

Dramatischer Zwischenfall in Belgrad: Haarscharf entkommen - wie ein Air Serbia-Flugzeug in Belgrad dem Desaster entging.

Ein Flug der Air Serbia von Belgrad nach Düsseldorf nahm am Sonntag eine dramatische Wendung, als die Embraer ERJ-195 beim Startvorgang aufgeschlitzt wurde. Trotz des schweren Schadens gelang es der Besatzung, das Flugzeug sicher zu landen, ohne dass es zu Verletzungen kam.

Zwischenfall beim Start

all

all

self

self

Kurz nach dem Start kollidierte die Maschine mit mehreren Objekten am Boden, was zu einer starken Erschütterung führte. Die Piloten unternahmen einen ersten Landeversuch, der jedoch misslang und sie zu einem Durchstarten zwang. Nach etwa einer Stunde in der Luft konnte das Flugzeug schließlich sicher landen.