Schock-Foto: Stefanie Giesinger zeigt sich hüllenlos

Ist denn schon Halloween? Mit ihrem neusten Instagram-Post sorgt Model Stefanie Giesinger für Aufsehen. Für ein Kunstprojekt trägt sie nichts als eine Alienmaske.

Das Model veröffentlichte am Mittwoch ein Foto, für das sie sich offenbar in einen Alien verwandelte. Auf dem Bild ist sie vollkommen unbekleidet zu sehen und ist von Kopf bis Fuß mit silberner Farbe bemalt. Ihre Intimzonen verdeckt die 24-Jährige geschickt mit Emojis.

Besonders ins Auge sticht auch die Alienmaske auf ihrem Kopf. Will uns Stefanie mit diesem Schnappschuss etwa sagen, dass sie schon voll in Halloween-Stimmung ist? Im Text zu dem Post verrät das Model, dass sie für ihre Freundin und Fotografin Linda Böse vor der Kamera stand. Genauer gesagt für deren kommende Kunstausstellung. Aber so oder so: Ihre Fans erfreut dieser Anblick!