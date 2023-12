Schock-Diagnose für Star aus The Big Bang Theory: Es ist Krebs!

"The Big Bang Theory"-Star kämpft tapfer gegen Lungenkrebs: "Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht!"

Kate Micucci: Sie hat noch nie eine Zigarette geraucht

Micucci, die in der Rolle der Lucy in "The Big Bang Theory" und in anderen beliebten Serien wie "How I Met Your Mother", "Scrubs – Die Anfänger" und "Malcolm mittendrin" zu sehen war, berichtete ihren Followern von der Schock-Diagnose. "Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht", teilte sie mit. Trotz der niederschmetternden Nachricht bleibt sie optimistisch und zeigt sich von ihrer humorvollen Seite: "Warum rede ich immer noch? Weil ich auf Drogen bin …", scherzte sie.